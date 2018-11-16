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В Тихом океане произошло мощное землетрясение

Утром 16 ноября в Тихом океане произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

В Тихом океане произошло мощное землетрясение

Подземные толчки были зарегистрированы возле Соломоновых островов в 015:27 по киевскому времени.

Эпицентр имел координаты 10.52 градуса южной широты и 162.92 градуса восточной долготы, что в 350 км к востоку от столицы островного государства Соломоновы острова – Хониара.

Сообщается, что еще ближе к эпицентру землетрясения находился остров Сан-Кристобаль. Расстояние составило 81 км. По данным сейсмологов, очаг толчков находился на глубине более 10 км.

Из-за магнитуды 6,2 землетрясению присвоили категорию разрушительного.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле восточного побережья Камчатки в ночь на четверг, 15 ноября, произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6,5 баллов по шкале Рихтера. Очаг землетрясения находился в 370 километрах от Петропавловска-Камчаткого. В самом городе сила подземных толчков составила два балла, в поселке Усть-Камчатск, находящимся в 78 километрах от эпицентра, сила землетрясения составила от трех до пяти баллов.


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