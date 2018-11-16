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В Новотроицком в плен украинским солдатам сдался боевик, принимавший участие в боях под Иловайском

Сегодня, 16 октября на КПВВ Новотроицкое бы задержан боевик, который принимали участие в боях под Иловайском. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 
 

В Новотроицком в плен украинским солдатам сдался боевик, принимавший участие в боях под Иловайском

Оперативниками была установлена подробная биография пленника. Задержанным оказался житель временно оккупированной Макеевки занимался подвозом снарядов и боевиков на передовую.

За три года в рядах террористов человек сменил несколько военных подразделений "Оплот", "Финансово-экономическая полиция ДНР" и "Республиканская гвардия".

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - от 3 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за минувшие сутки четверг, 15 ноября, боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом противник восемь раз противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.


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