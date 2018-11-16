12:59 16.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Львовской области столкнулись три машины, пострадали двое иностранцев

Во Львовской области в четверг, 15 ноября, произошло столкновение сразу трех машин. В результате инцидента травмы получили двое иностранцев.

В Львовской области столкнулись три машины, пострадали двое иностранцев

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, дорожно-транспортное происшествие произошло около трех часов дня на автодороге Киев-Чоп в селе Нагорное. Тут, по неизвестным пока причинам столкнулись автомобили "Seat Cordoba", которым управлял 22-летний иностранец, ВАЗ-21099, за рулем которого находился 62-летний житель Турковского района и микроавтобус "Mercedes Sprinter" под управлением 27-летнего жителя Ивано-Франковской области.

От сильного удара пострадали водитель Seat" и его пассажирка. Оба оказались гражданами другой страны. По указанному факту открыто уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в четверг, 15 ноября, в баварской коммуне Аммерндорф на юге Германии столкнулись два школьных автобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 19 человек. Как сообщает Bild, авария произошла между городами Цирндорф и Аммерндорф около двух часов дня. По данным полиции на момент аварии в автобусе находились около 40 человек.


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