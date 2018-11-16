09:32 16.11.2018 | Происшествия | Новости
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В Калифорнии в результате пожаров пропали без вести более 600 человек

В Калифорнии, где продолжаются бороться с лесными пожарами, растет количество жертв и пострадавших. По состоянию на утро пятницу, 16 ноября, число жертв на севере американского штата достигло 63.

В Калифорнии в результате пожаров пропали без вести более 600 человек

При этом 630 человек считаются пропавшими без вести. Как сообщает телеканал NBC, ссылаясь на информацию местных властей, еще трое человек погибли на юге штата. Таким образом общее число жертв увеличилось до 66.

Напомним, лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался 8 ноября и стал самым разрушительным в истории штата. Его суммарная площадь к настоящему моменту превысила 55 тысяч гектаров. Огонь разрушил более шести тысяч строений.

Как сообщал УРА-Информ, по последним данным, от огня пострадали почти 7,6 тысячи зданий. Местные власти предполагают, что на тушение огня может понадобиться три недели. Со стихией борются более 3,5 тысячи спасателей.


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