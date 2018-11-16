13:38 16.11.2018 | Происшествия | Новости
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В Италии взорвалась цистерна поезда, есть пострадавшие - ФОТО

В ночь на пятницу, 16 ноября в одном из железнодорожных тоннелей Италии взорвалась цистерна, в результате чего пострадало пять человек. Об этом сообщает ANSA.

В Италии взорвалась цистерна поезда, есть пострадавшие - ФОТО

Трагедия произошла в тоннеле на маршруте между Неаполем и Салерно. Сообщается, что в момент инцидента там проводились профилактические работы.

В результате взрыва, огонь перекинулся на автомобиль компании, работавшей в тоннеле. Пятеро ее сотрудников получили различные травмы. Отмечается, что состояние одного из низ оценивается как тяжелое.

На месте происшествия работают пожарные. Приостановлено движение других поездов через тоннель, их маршруты заменили альтернативным объездом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 12 ноября в Торонт сошли с рельсов 6 вагонов, содержащие промышленные химикаты и крупы. По словам пожарной службы Торонто, выброса химикатов в окружающую среду не было. Несмотря на это, правоохранители не подпускают никого к месту аварии ближе чем на 300 метров.


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