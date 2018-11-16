В Индии 11 человек погибли из-за циклона "Гаджа"

Об этом сообщает газета India Today со ссылкой на местные власти.

По предварительной информации, люди, живущие в низкогорных районах, были перемещены в более чем 470 центров в шести районах. Больше всего из-за стихии пострадали города Нагапаттинам, Тируварур и Танджор.

Проливные дожди, сопровождаемые сильным ветром, обрушились на прибрежные районы штата еще в четверг. Однако неожиданно для всех циклон в пятницу значительно усилился.

В результате циклона в городах повалены деревья, в некоторых районах отмечается отключение электричества.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", циклон сопровождался сильными дождями и порывами ветра до 90 километров в час. В результате сильнейшего стихийного бедствия погибли, по предварительным данным, не менее десяти человек.