В Индии 11 человек погибли из-за циклона "Гаджа"

На индийский штат Тамилнад обрушился мощный циклон "Гаджа", погибли по меньшей мере 11 человек. Также более 76 тысяч эвакуированы в более безопасные районы.
Об этом сообщает газета India Today со ссылкой на местные власти.
По предварительной информации, люди, живущие в низкогорных районах, были перемещены в более чем 470 центров в шести районах. Больше всего из-за стихии пострадали города Нагапаттинам, Тируварур и Танджор.
Проливные дожди, сопровождаемые сильным ветром, обрушились на прибрежные районы штата еще в четверг. Однако неожиданно для всех циклон в пятницу значительно усилился.
В результате циклона в городах повалены деревья, в некоторых районах отмечается отключение электричества.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", циклон сопровождался сильными дождями и порывами ветра до 90 километров в час. В результате сильнейшего стихийного бедствия погибли, по предварительным данным, не менее десяти человек.