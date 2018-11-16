18:34 16.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100208153:labazovych

В Индии 11 человек погибли из-за циклона "Гаджа"

На индийский штат Тамилнад обрушился мощный циклон "Гаджа", погибли по меньшей мере 11 человек. Также более 76 тысяч эвакуированы в более безопасные районы.

В Индии 11 человек погибли из-за циклона

Об этом сообщает газета India Today со ссылкой на местные власти.

По предварительной информации, люди, живущие в низкогорных районах, были перемещены в более чем 470 центров в шести районах. Больше всего из-за стихии пострадали города Нагапаттинам, Тируварур и Танджор.

Проливные дожди, сопровождаемые сильным ветром, обрушились на прибрежные районы штата еще в четверг. Однако неожиданно для всех циклон в пятницу значительно усилился.

В результате циклона в городах повалены деревья, в некоторых районах отмечается отключение электричества. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", циклон сопровождался сильными дождями и порывами ветра до 90 километров в час. В результате сильнейшего стихийного бедствия погибли, по предварительным данным, не менее десяти человек. 


Поделиться
Читайте также:
 
Украина и Китай обсудят новые авиамаршруты В Израиле назначат досрочные выборы Под Мариуполем в ДТП погибли два человека - ФОТО Херсонские перевозчики подняли тарифы на проезд самостоятельно
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив