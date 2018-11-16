В Торецке обнаружили склад боеприпасов

Донецкое управление Департамента внутренней безопасности получило оперативную информацию о брошенном доме, в котором находились боеприпасы, в рамках отработки навыков по обнаружению и изъятию оружия. Сотрудники выявили на месте девять ящиков патронов, гранаты и ручной гранатомет.

Взрывотехниками были изъяты четыре цинковых ящиков патронов калибра 7,62 мм (1760 штук), столько же ящиков патронов калибра 12,7 мм (320 штук), один ящик патронов калибра 7,62 (440 штук) и ручной гранатомет "ОЛ ВП-22". Кроме того, нашли 5 гранат Ф-1,2 и пострел для произведения выстрелов из гранатометов.

В данный момент ведется следствие и устанавливаются личности причастных к хранению боеприпасов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинец, готовивший теракт в Херсоне по заказу российских спецслужб, был задержан полицией.Целью задержанного, по информации ГПУ, была дестабилизация общественной безопасности и запугивание украинского населения и общественных активистов, которые борются со страной-агрессором за восстановление территориальной целостности Украины. Такое задание от спецслужб РФ мужчина получил в мае 2018 года.