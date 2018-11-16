13:19 16.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100208128:test

В Торецке обнаружили склад боеприпасов

В городе Торецк Донецкий области сотрудники внутренней безопасности Национальной полиции Украины обнаружили склад боеприпасов в заброшенном доме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Торецке обнаружили склад боеприпасов

Донецкое управление Департамента внутренней безопасности получило оперативную информацию о брошенном доме, в котором находились боеприпасы, в рамках отработки навыков по обнаружению и изъятию оружия.  Сотрудники выявили на месте девять ящиков патронов, гранаты и ручной гранатомет.

Взрывотехниками были изъяты четыре цинковых ящиков патронов калибра 7,62 мм (1760 штук), столько же ящиков патронов калибра 12,7 мм (320 штук), один ящик патронов калибра 7,62 (440 штук) и ручной гранатомет "ОЛ ВП-22". Кроме того, нашли 5 гранат Ф-1,2 и пострел для произведения выстрелов из гранатометов.

В данный момент ведется следствие и устанавливаются личности причастных к хранению боеприпасов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинец, готовивший теракт в Херсоне по заказу российских спецслужб, был задержан полицией.Целью задержанного, по информации ГПУ, была дестабилизация общественной безопасности и запугивание украинского населения и общественных активистов, которые борются со страной-агрессором за восстановление территориальной целостности Украины. Такое задание от спецслужб РФ мужчина получил в мае 2018 года.


Поделиться
Читайте также:
 
Новая база переселенцев заработает с декабря Евросоюз призвал Россию и Украину обменяться заложниками В центре Киева обокрали народного депутата Премьер Японии поддержал украинские реформы
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив