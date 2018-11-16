21:49 16.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Столичные правоохранители разоблачили банду, совершившую серию тяжких преступлений - ФОТО

Сотрудники столичной полиции совместно со Службой безопасности Украины прекратили преступную деятельность группы лиц, участники которой в 2018 году на территории столицы совершали тяжкие преступления. 

Столичные правоохранители разоблачили банду, совершившую серию тяжких преступлений - ФОТО

Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции.

Глава Нацполиции в городе Киеве Андрей Крищенко заявил, что на сегодняшний день доказана причастность банды к совершению десяти правонарушений, среди которых - выстрелы из гранатометов в офисы строительной фирмы, в помещение предприятия и ресторана, поджоги торговых киосков и автомобилей, а также незаконное снабжение и сбыт боеприпасов из зоны проведения операции объединенных сил.

Оперативниками был проведен ряд обысков, во время которых у фигурантов изъяли вещественные доказательства их преступной деятельности.

В частности, среди обнаруженных у злоумышленников денег были купюры, которые использовались при проведении оперативной закупки у них боеприпасов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция задержала главу райсовета Винницкой области. 


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