Столичные правоохранители разоблачили банду, совершившую серию тяжких преступлений - ФОТО

Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции.

Глава Нацполиции в городе Киеве Андрей Крищенко заявил, что на сегодняшний день доказана причастность банды к совершению десяти правонарушений, среди которых - выстрелы из гранатометов в офисы строительной фирмы, в помещение предприятия и ресторана, поджоги торговых киосков и автомобилей, а также незаконное снабжение и сбыт боеприпасов из зоны проведения операции объединенных сил.

Оперативниками был проведен ряд обысков, во время которых у фигурантов изъяли вещественные доказательства их преступной деятельности.

В частности, среди обнаруженных у злоумышленников денег были купюры, которые использовались при проведении оперативной закупки у них боеприпасов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция задержала главу райсовета Винницкой области.