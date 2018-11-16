Облили зеленкой: неизвестные напали на председателя ВККС

Как отметили очевидцы инцидента, первый злоумышленник плеснул в лицо главе ВККС зеленкой, затем второй бултыхнул жидкостью на одежду.

После содеянного компания нарушителей закона скрылась.

Со слов случайных прохожих, нападение было совершено около 13:00 на выходе из отеля Hilton.

На месте происшествия находятся полиция и машина скорой помощи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре украинской столицы группа неизвестных людей ограбила депутата Верховной Рады из фракции Народный фронт Ярослава Едакова. Среди украденных документов оказались водительские права и техпаспорта на автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Camrу, владельцами которых числятся родственники парламентария.