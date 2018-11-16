На Закарпатье машина контрабандистов сбила пограничника: он в коме

В ночь на пятницу, 16 ноября, на Закарпатье машина с иностранной регистрацией сбила пограничника, в результате чего он впал в кому. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
По словам представителя ГПС, румынские пограничники задержали двух контрабандистов, которые перевозили десять пакетов табачных изделий на своей стороне границы. Украинские военные на своем участке госграницы проводили обыски других контрабандистов, связанных с инцидентом.
Позже они задержали мужчину в гидрокостюме недалеко от р. Тиса. При себе у него не было документов, но зато обнаружилась большая партия денег, вероятно, полученных в результате сделки. Во время выяснения деталей происшествия, на пограничника совершил наезд водитель Audi с иностранной регистрацией. Автомобиль был задержан, но тот, кто сидел за рулем, скрылся.
Сообщается, что пограничник получил серьезные травмы и был срочно доставлен в реанимационное отделение больницы, где его прооперировали. В данный момент он находится в коме, врачи описывают его состояние как крайне тяжелое.
Человеку, совершившему наезд на госслужащего грозит о девяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненный срок.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в среду, 7 ноября, на границе с Румынией контрабандисты избили пограничников и сбежали. Инцидент произошел когда отряд пограничной службы во время патрулирования участка обнаружил группу из 20 человек, которая пыталась провезти в Румынию партию сигарет.