10:15 16.11.2018 | Происшествия | Новости
100208097:Polishuk

На юг Индии обрушился мощный циклон, уже погибли десять человек

В ночь на пятницу, 16 ноября, на юг Индии обрушился мощный циклон. Стихия затронула прибрежную часть штата Тамилнад.

На юг Индии обрушился мощный циклон, уже погибли десять человек

Циклон сопровождался сильными дождями и порывами ветра до 90 километров в час. В результате сильнейшего стихийного бедствия погибли, по предварительным данным, не менее десяти человек.

Как сообщает Associated Press, люди погибли в результате обрушения стен и поражения электрическим током. Шторм также повредил сотни деревьев и линии электропередач, власти обесточили пострадавшие районы.

Жителей низменных районов эвакуировали в более чем 470 центров помощи, рыбаков призвали держаться подальше от моря.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Калифорнии, где продолжаются бороться с лесными пожарами, растет количество жертв и пострадавших. По состоянию на утро пятницу, 16 ноября, число жертв на севере американского штата достигло 63. При этом 630 человек считаются пропавшими без вести. Как сообщает телеканал NBC, ссылаясь на информацию местных властей, еще трое человек погибли на юге штата. Таким образом общее число жертв увеличилось до 66.


Поделиться
Читайте также:
 
София Ротару потеряла сознание во время концерта Полиция задержала главу райсовета Винницкой области Правоохранители задержали украинца, готовившего теракты в Херсоне по заказу РФ В Тихом океане произошло мощное землетрясение
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив