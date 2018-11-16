На юг Индии обрушился мощный циклон, уже погибли десять человек

Циклон сопровождался сильными дождями и порывами ветра до 90 километров в час. В результате сильнейшего стихийного бедствия погибли, по предварительным данным, не менее десяти человек.

Как сообщает Associated Press, люди погибли в результате обрушения стен и поражения электрическим током. Шторм также повредил сотни деревьев и линии электропередач, власти обесточили пострадавшие районы.

Жителей низменных районов эвакуировали в более чем 470 центров помощи, рыбаков призвали держаться подальше от моря.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Калифорнии, где продолжаются бороться с лесными пожарами, растет количество жертв и пострадавших. По состоянию на утро пятницу, 16 ноября, число жертв на севере американского штата достигло 63. При этом 630 человек считаются пропавшими без вести. Как сообщает телеканал NBC, ссылаясь на информацию местных властей, еще трое человек погибли на юге штата. Таким образом общее число жертв увеличилось до 66.