12:56 15.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области фура столкнулась с легковушкой, пострадали дети

На трассе Киев-Чоп под Львовом грузовик DAF столкнулся с легковым автомобилем марки Chevrolet Aveo, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА в четверг, 15 ноября.

Во Львовской области фура столкнулась с легковушкой, пострадали дети

Авария произошла накануне вечером возле с. Мохнатое Турковского района. Из-за столкновения грузовика с иномаркой травмирован водитель и трое пассажиров Chevrolet. Им всем понадобилась госпитализация.

Отмечается, что все пострадавшие – жители Закарпатской области. Среди низ находились дети 11 и 14 лет.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.  Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Канаде автобус врезался в столб. В результате инцидента травмы получили 25 человек, но их жизням ничего не угрожает. Вместе с тем после сильного удара в городе произошло локальное отключение электричества. Причина дорожно-транспортного происшествия устанавливается.


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