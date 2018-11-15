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В Запорожье мужчина бросил в прохожих гранату, три человека ранены

В Запорожье вечером в среду, 14 ноября, неизвестный бросил в сторону людей взрывное устройство. В результате инцидента травмы получили трое мужчин.

В Запорожье мужчина бросил в прохожих гранату, три человека ранены

Скорая помощь доставила их в больницу, а злоумышленник скрылся с места преступления. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции около семи часов вечера в Шевченковское отделение полиции Главного управления Национальной полиции области поступило сообщение, что по улице Войскбуд прогремел взрыв.

Уже на месте правоохранители установили, что трое прохожих - 1989, 1986 и 1996 годов рождения ранены. На данный момент установлено, что они не имеют отношения к политическим партиям, криминалу или бизнесу. При этом один из них - студент, двое других - сотрудники предприятий.

Полиция объявила операцию "Сирена" и сейчас для розыска и задержания злоумышленника задействован весь гарнизон запорожской полиции.

Открыто уголовное дело по статье Покушение на преступление и Умышленное убийство Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти мужчины на Оболони, который был обнаружен с характерными травмами от взрыва в автомобиле, рядом с телом взрывотехники обнаружили рычаг от гранаты и металлические остатки.


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