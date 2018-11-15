09:47 15.11.2018 | Происшествия | Новости
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В Перу заключенные взяли в заложники охранников тюрьмы

На юге Перу в городе Такна вечером, 14 ноября, произошел тюремный бунт, в результате которого четверо охранников попали в заложники. Об этом сообщает пенитенциарная служба Перу в своем Twitter-аккаунте.

В Перу заключенные взяли в заложники охранников тюрьмы

Известно, что между заключенными завязалась драка, в ходе которой погиб один з них. Когда на место происшествия прибыли охранники, четырех из них захватили в заложники.

В заявлении администрации тюрьмы говорится, что с представителями тюремной службы безопасности, попавшими в плен, все в порядке.  

Сообщается, что на данный момент всю территорию тюрьмы контролирует полиция и сотрудники безопасности исправительного учреждения. Заключенные выдвинули требования, в которых говорится, что охранников не отпустят, а переговоры должен вести представитель прокураты. Он уже направляется на место инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за беспорядков в колонии города Худжанда на севере Таджикистана погибли уже не менее 50 заключенных. Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность


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