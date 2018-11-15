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В Луцке похитили гранитные плиты с мемориала Вечной Славы

В Луцке группа неизвестныех людей похитила с мемориала Вечной Славы четыре гранитные плиты с перечнем имен погибших воинов. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

В Луцке похитили гранитные плиты с мемориала Вечной Славы

По словам сотрудников правоохранительных органов, злоумышленники украли с территории мемориального комплекса четыре гранитные плиты с перечнем фамилий погибших воинов во Второй мировой войне.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители разыскивают вандалов, досудебное расследование продолжается.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", в Киеве неизвестные похитили миниатюрную бронзовую скульптуру "Киевский слоник", которую в сентябре установили под Аркой дружбы народов. 


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