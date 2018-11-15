В Луганской области обстреляли хутор с мирными жителями – ФОТО

В зданиях выбиты окна и повреждены крыши. Из-за отрицательной температуры воздуха дома требуют срочного ремонта. Вопрос обеспечения людей строительными материалами власти населенного пункта решают вместе с международными организациями.

Ильченко отметил, что военно-гражданская администрация обеспечит пострадавших материальной помощью, углем и дровами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за минувшие сутки в среду, 14 ноября, боевики 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В пяти случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В результате боевых действий, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.