В Луганской области обстреляли хутор с мирными жителями – ФОТО

В результате обстрела хутора Вольный в Луганской области повреждены дома пяти мирных жителей. Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации Золотого и Катериновки Константин Ильченко на своей страничке в Facebook.
В зданиях выбиты окна и повреждены крыши. Из-за отрицательной температуры воздуха дома требуют срочного ремонта. Вопрос обеспечения людей строительными материалами власти населенного пункта решают вместе с международными организациями.
Ильченко отметил, что военно-гражданская администрация обеспечит пострадавших материальной помощью, углем и дровами.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за минувшие сутки в среду, 14 ноября, боевики 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В пяти случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В результате боевых действий, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.