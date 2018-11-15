08:15 15.11.2018 | Происшествия | Новости
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В Канаде автобус врезался в столб, пострадали 25 человек - ФОТО

В канадском городе Торонто в четверг утром, 15 ноября, автобус с пассажирами столкнулся с электрическим столбом. В результате аварии травмы получили 25 человек.

В Канаде автобус врезался в столб, пострадали 25 человек - ФОТО

Как сообщила местная полиция, автобус врезался в столб лобовой частью. На момент столкновения в салоне машины находилось 45 человек. 25 пассажиров получили травмы, однако врачи заверили, что они не угрожающие жизни.

Вместе с тем после сильного удара в городе произошло локальное отключение электричества. Причина дорожно-транспортного происшествия устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Лондоне 20 человек пострадали в результате аварии с участием рейсового автобуса, за рулем которого находился пьяный водитель. Двухэтажный автобус, выполнявший рейсовый маршрут, столкнулся с легковым автомобилем, другим автобусом и с автобусной остановкой


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