В Канаде автобус врезался в столб, пострадали 25 человек - ФОТО

Как сообщила местная полиция, автобус врезался в столб лобовой частью. На момент столкновения в салоне машины находилось 45 человек. 25 пассажиров получили травмы, однако врачи заверили, что они не угрожающие жизни.

Вместе с тем после сильного удара в городе произошло локальное отключение электричества. Причина дорожно-транспортного происшествия устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Лондоне 20 человек пострадали в результате аварии с участием рейсового автобуса, за рулем которого находился пьяный водитель. Двухэтажный автобус, выполнявший рейсовый маршрут, столкнулся с легковым автомобилем, другим автобусом и с автобусной остановкой