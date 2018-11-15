09:15 15.11.2018 | Происшествия | Новости
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В Японском море столкнулись два судна, одно из них начало тонуть

В Японском море в четверг утром, 15 ноября, произошло столкновение двух рыболовных суд. На данный момент информации и пострадавших нет, однако известно, что одно из судов начало тонуть.

В Японском море столкнулись два судна, одно из них начало тонуть

Как сообщили службы береговой охраны Японии и Южной Кореи, столкновение произошло утром, когда японское судно под названием Сетоку, на котором находились восемь человек, столкнулось с корейским траулером. Причины столкновения неизвестны.

На момент столкновения на южнокорейском судне Мунчхан водоизмещением 48 тонн находилось 13 человек. Судно стало тонуть, но его экипаж спасен. Обстоятельства случившегося выясняются. Во время инцидента, как утверждается, погода была хорошей, тумана не было.

Столкновение судов произошло в 333 километрах к северо-востоку от крохотного скалистого острова Токто, который контролируется Южной Кореей, но его принадлежность оспаривает Япония.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе у берегов Камчатки затонуло российское судно. На его борту находились 13 человек, десять из них спаслись на плоту, трое пропали.


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