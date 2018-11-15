В Индии обезьяна похитила младенца и убила его - ФОТО

В индийском городе Агра обезьяна забежала в дом и вырвала из рук матери ребенка во время кормления. От полученных травм мальш скончался на месте инцидента.
Об этом сообщает Daily Mail.
Как отмечается, мальчик по имени Аруш прожил всего 12 дней.
Со слов матери, она спокойно кормила своего сына, как вдруг напала крупная обезьяна и украла младенца. Животное мгновенно вынесло ребенко из дома.
В свою очередь отец в течение нескольких секунд сразу выбежал за обезьяной, чтобы спасти сына. Однако нашел его уже без сознания на крыше соседнего дома.
Родители отнесли ребенка в больницу, но там констатировали смерть. Со слов медиков, обезьяна нанесла младенцу тяжелые травмы черепа и шеи.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Тернопольской области в местном мини-зоопарке случилось чрезвычайное происшествие в ходе которого лев нанес серьезную травму посетителю. Им оказался несовершеннолетний парень 14 лет.