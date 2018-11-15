В Индии обезьяна похитила младенца и убила его - ФОТО

Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, мальчик по имени Аруш прожил всего 12 дней.

Со слов матери, она спокойно кормила своего сына, как вдруг напала крупная обезьяна и украла младенца. Животное мгновенно вынесло ребенко из дома.

В свою очередь отец в течение нескольких секунд сразу выбежал за обезьяной, чтобы спасти сына. Однако нашел его уже без сознания на крыше соседнего дома.

Родители отнесли ребенка в больницу, но там констатировали смерть. Со слов медиков, обезьяна нанесла младенцу тяжелые травмы черепа и шеи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Тернопольской области в местном мини-зоопарке случилось чрезвычайное происшествие в ходе которого лев нанес серьезную травму посетителю. Им оказался несовершеннолетний парень 14 лет.