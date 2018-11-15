В Германии столкнулись два школьных автобуса, 19 человек получили травмы - ФОТО

Как сообщает Bild, авария произошла между городами Цирндорф и Аммерндорф около двух часов дня. По данным полиции на момент аварии в автобусе находились около 40 человек.

По предварительным данным, серьезные травмы получили водители обоих автобусов и трое детей. Еще 15 детей и подростков получили травмы средней и легкой степени тяжести.

При этом для перевозки пострадавших в больнице использовали несколько вертолетов. Причины ДТП пока неизвестны, сообщается, что в аварии также пострадал автомобиль. Дорогу, где произошло ДТП, полностью перекрыли.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Бородянском районе Киевской области в среду вечеров, 14 ноября, водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил двух детей. Сам виновник аварии скрылся с места преступления. Как сообщает областная полиция дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Качалы на улице Шевченко около пяти часов вечера. Неизвестный автомобиль темного цвета совершил наезд на двух детей, которые шли по обочине в попутном направлении. После чего он быстро скрылся с места происшествия.