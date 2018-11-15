Саудовский прокурор требует смертную казнь для обвиняемых в убийстве Хашкаджи

Как отмечается, обвинения в убийстве Хашкаджи предъявлены 11 из 18 арестованных по делу. В числе обвиняемых - глава группы, созданной для возвращения Хашкаджи в Саудовскую Аравию. Предполагается, что именно он отдал приказ об убийстве.

Согласно словам прокурора, представителя СМИ убили в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он также подтвердил ранее озвученную информацию о попытке скрыть тело Хашкаджи.

Вместе с тем член ведомства подчеркнул, что всех, кроме тех пятерых фигурантов дела об убийстве журналиста, ждет наказание согласно шариату.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что из задержанных 18 саудитов кто-то точно был исполнителем "заказа" и он скоро может вывести следствие на заказчика убийцы журналиста Хашкаджи.