13:15 15.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом водитель сбил двух детей и скрылся

В Бородянском районе Киевской области в среду вечеров, 14 ноября, водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил двух детей. Сам виновник аварии скрылся с места преступления.

Под Киевом водитель сбил двух детей и скрылся

Как сообщает областная полиция дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Качалы на улице Шевченко около пяти часов вечера. Неизвестный автомобиль темного цвета совершил наезд на двух детей, которые шли по обочине в попутном направлении. После чего он быстро скрылся с места происшествия.

В результате аварии десятилетняя девочка получила тяжелые травмы. Сейчас за ее жизнь борются врачи, она находится в реанимационном отделении после операции. Ее восьмилетний брат с переломом правой ноги тоже находится в больнице.

Полицейские смогли быстро установить марку авто и уже через несколько часов водителя задержали на автодороге Киев-Ковель. Это был автомобиль Opel Vectra с латвийскими номерами и на нем были характерные для ДТП повреждениями.

По требованию сотрудников полиции водитель не остановился и начал убегать. Однако в селе Немешаево его задержали. В багажнике автомобиля лежала оторвана передняя решетка, - рассказали правоохранители, добавив, что задержанному 37-летний, от житель поселка буча. На данный момент он признался в содеянном, а в его в крови в момент задержания алкоголь составлял 2,4 промилле.

Полиция и открыла уголовное дело п статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в ночь на четверг, 15 ноября, произошла масштабная авария. Ее устроил нетрезвый молодой человек, которой заявил, что он сотрудник прокуратуры.


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