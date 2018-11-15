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Из-за попытки поджога Андреевской церкви пострадал священник

15 ноября в результате попытки поджога Андреевской церкви пострадал священнослужитель. Об этом сообщил представитель УПЦ КП Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

Из-за попытки поджога Андреевской церкви пострадал священник

Около 7:20 утра двое злоумышленники бросили в храм бутылки с зажигательной смесью, - так званым «коктейлем Молотова». Их бросали в дверь стилобата, который является домом-фундаментом Андреевской церкви.

По словам Евстратия, само здание церкви не повреждено, но его комендант – священник Киевского патриархата пострадал. Против него была применена сила и газовый баллончик.

По мнению священнослужителя, это провокация со стороны Москвы, которая пытается "прозрачными намеками" запугать служителей Вселенского Патриархата, который, в соответствии с указом президента Украины Петра Порошенко, получает церковь под представительство.

"Вселенский Патриархат никому не угрожает и не воспринимает угрозы", - привел слова Святейшего Варфоломея Евстратий Зоря.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в среду, 7 ноября, подписал законопроект №9208 о передаче Андреевской церкви Константинополю. Она передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому Патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.


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