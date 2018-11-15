08:59 15.11.2018 | Происшествия | Новости
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Число жертв лесных пожаров в Калифорнии выросло до 58 человек

В Калифорнии продолжает расти число жертв лесных пожаров. По последним данным стихия уже убила 58 человек.

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии выросло до 58 человек

Как сообщал в четверг утром, 15 ноября, шериф округа Бьютт Кори Хонеа, число жертв увеличилось. Сегодня были обнаружены останки еще восьмерых человек.

Все погибшие находились в своих домах в городе Парадайс.

Напомним, в Калифорнии был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Они бушуют там с 8 ноября. 13 ноября президент США Дональд Трамп экстренно ввел в штате особый режим в связи со стихийным бедствием.

Как сообщал УРА-Информ, более 200 числятся пропавшими без вести. Из зоны бедствия были эвакуированы более 200 тысяч жителей, сгорели почти восемь тысяч домов.


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