В США разбился сверхзвуковой самолет

Катастрофа произошла в 3:40 по киевскому времени (19:40 в США) во время тренировочного полета возле базы ВВС США Лафлин, которая расположена в 241 км к западу от Сан-Антонио.

Сообщается, что на месте уже работают спасатели.

По обновленным данным известно, что один из пилотов мертв, а другой доставлен в региональный медицинский центр Val Verde. Личности летчиков пока не разглашаются. По делу будет начато внутреннее расследование.

Стоит отметить, что это не первый инцидент с крушением авиации ВВС США на этой неделе. В понедельник, 12 ноября один из истребителей авианосца "Рональд Рейган" во время исполнения операции потерпел крушение вблизи японской Окинавы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на севере Греции, около города Ксанти разбился одномоторный самолет. В результате пострадали два гражданина Чехии.