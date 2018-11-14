В Одессе горела многоэтажка, пострадали дети

В результате инцидента пострадали несколько человек. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила после шести часов вечера.

Уже на месте спасатели установили, что нужно эвакуировать людей. Из здания вывели 35 человек и спасли семь человек. Четырех жильцов дома, в том числе двух детей, скорая помощь увезла в больницу с подозрением на отравление угарным газом.

Пожар силами 47 спасателей и десяти единицами техники полностью ликвидировали через два часа. Сейчас полиция устанавливает причины возгорания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в ночь на вторник, 13 ноября, сгорел автомобиль. К счастью, никто и людей не пострадал, однако машина сгорела до тла.