07:45 14.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе горела многоэтажка, пострадали дети

В Одессе во вторник вечером, 13 ноября, произошел пожар в многоэтажном доме. Тут в шахте электрокабелей 17-этажного жилого дома загорелась проводка.

В Одессе горела многоэтажка, пострадали дети

В результате инцидента пострадали несколько человек. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила после шести часов вечера.

Уже на месте спасатели установили, что нужно эвакуировать людей. Из здания вывели 35 человек и спасли семь человек. Четырех жильцов дома, в том числе двух детей, скорая помощь увезла в больницу с подозрением на отравление угарным газом.

Пожар силами 47 спасателей и десяти единицами техники полностью ликвидировали через два часа. Сейчас полиция устанавливает причины возгорания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в ночь на вторник, 13 ноября, сгорел автомобиль. К счастью, никто и людей не пострадал, однако машина сгорела до тла.


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