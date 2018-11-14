В Нью-Джерси автомобиль врезался в офис, пострадали 20 человек

Как сообщает Associated Press, ссылаясь на данные полиции города Эгг-Харбора, 56-летняя женщина пыталась припарковаться. Вместе с тем она не справилась с управлением и въехала в вестибюль здания, где в это время ждали люди.

Врачи скорой помощи сообщили, что один из пострадавших находится в критическом состоянии, еще один в тяжелом, остальные получили незначительные травмы.

Власти заявили, что авария могла стать случайностью, но точная причина будет установлена следствием.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве автомобиль врезался в полицейский пост. Водитель авто получил незначительные травмы, однако, его увезли в больницу для более детального обследования, по предварительным причинам, хозяин автомобиля уснул за рулем.