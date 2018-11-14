08:15 14.11.2018 | Происшествия | Новости
100207874:Polishuk

В Нью-Джерси автомобиль врезался в офис, пострадали 20 человек

В американском штате Нью-Джерси в среду утром, 14 ноября, автомобиль протаранил офис Службы социального обеспечения. В результате инцидента 20 человек получили травмы.

В Нью-Джерси автомобиль врезался в офис, пострадали 20 человек

Как сообщает Associated Press, ссылаясь на данные полиции города Эгг-Харбора, 56-летняя женщина пыталась припарковаться. Вместе с тем она не справилась с управлением и въехала в вестибюль здания, где в это время ждали люди.

Врачи скорой помощи сообщили, что один из пострадавших находится в критическом состоянии, еще один в тяжелом, остальные получили незначительные травмы.

Власти заявили, что авария могла стать случайностью, но точная причина будет установлена следствием.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве автомобиль врезался в полицейский пост. Водитель авто получил незначительные травмы, однако, его увезли в больницу для более детального обследования, по предварительным причинам, хозяин автомобиля уснул за рулем.


Поделиться
Читайте также:
 
Украина вместе с Грузией и Молдовой будет решать территориальные проблемы В Одессе горела многоэтажка, пострадали дети Порошенко встретился с частью иерархов УПЦ МП Во Львовской области таможенники изъяли почти семь килограмм контрабандного янтаря
Фоторепортаж
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив