11:15 14.11.2018 | Происшествия | Новости
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В Калифорнии пожар уже убил 50 человек

В американском штате Калифорния, где продолжают бушевать лесные пожары, продолжает расти количество жертва.

В Калифорнии пожар уже убил 50 человек

По состоянию на утро среды, 14 ноября, огонь уже убил 50 человек. При этом сотни людей считаются пропавшими без вести. Как сообщают местные СМИ, количество погибших может возрасти. Больше всего погибших нашли в районе города Парадайз. Еще два человека стали жертвами пожара в прибрежном городе Малибу.

Последний раз спасатели нашли останки тел шести человек, которые во время пожара находились за пределами своих домов. Около 150 тысяч жителей были вынуждены покинуть свой дом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник утром сообщалось, что во время масштабных лесных пожаров в Калифорнии погибли по меньшей мере 44 человека. Пожар начался рано утром в четверг, 8 ноября, и пламя быстро распространялось из-за сильных ветров и сухой погоды. На данный момент остается неизвестной причина пожара.

По последним данным, от огня пострадали почти 7,6 тысячи зданий. Местные власти предполагают, что на тушение огня может понадобиться три недели. Со стихией борются более 3,5 тысячи спасателей.


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