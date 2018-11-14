На столичной Оболони в машине подорвался человек - ВИДЕО

В столице на улице Богатырской прохожий обнаружил в иномарке мертвого мужчину, после чего сразу вызвал правоохранителей. Об этом передает пресс-служба полиции Киева.
По словам сотрудников правоохранительных органов, в салоне автомобиля взрывотехники увидели рычаг от гранаты и металлические остатки. Все вещества отправят на экспертизу для установления взорвавшегося устройства.
После проведения тщательного осмотра транспортного средства эксперты предположили, что в салоне могла взорваться граната Ф-1.
"Правоохранители установили личность погибшего, это уроженец Сумской области, 1979 года рождения. Мужчина жил в Киеве, занимался сантехническими работами и, по словам родных, вел замкнутый образ жизни", - говорится в сообщении.
Полиция открыла уголовное производство. В ходе расследования будут также проверены другие возможные версии трагического происшествия.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице на Дарницком железнодорожном вокзале обнаружили труп мужчины. Тело лежало на второй платформе.