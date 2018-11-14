На столичной Оболони в машине подорвался человек - ВИДЕО

По словам сотрудников правоохранительных органов, в салоне автомобиля взрывотехники увидели рычаг от гранаты и металлические остатки. Все вещества отправят на экспертизу для установления взорвавшегося устройства.

После проведения тщательного осмотра транспортного средства эксперты предположили, что в салоне могла взорваться граната Ф-1.

"Правоохранители установили личность погибшего, это уроженец Сумской области, 1979 года рождения. Мужчина жил в Киеве, занимался сантехническими работами и, по словам родных, вел замкнутый образ жизни", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство. В ходе расследования будут также проверены другие возможные версии трагического происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице на Дарницком железнодорожном вокзале обнаружили труп мужчины. Тело лежало на второй платформе.