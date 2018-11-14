10:37 14.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100207897:test

В Харьковской школе ученик стрелял из пистолета

В Харьковской специализированной школе №17 ученик пришел на уроки с пистолетом и выстрелил в одну из родительниц. Об этом сообщают в сообществе "Харьков 1654" в Facebook.

В Харьковской школе ученик стрелял из пистолета

Происшествие случилось во вторник, 13 ноября. Школьник выстрелил из оружия, предположительно травматического, на перемене, задев одну из родительниц. Пуля попала женщине в шею, но, как уточняется, из учебного заведения она смогла уйти самостоятельно.

Сообщается, что администрация школы решила не раздувать конфликт и провела с родителями ученика разъяснительную беседу, после чего отпустила подростка домой, не изъяв оружие.  

Учителя описывают ученика, как "неблагонадежного", добавляя, что в прошлом году на него поступало много жалоб.

По словам автора, полицию на место происшествия никто не вызывал.

"Информация получена от одного из педагогов, которого называть не буду, чтобы избежать возможных проблем со стороны администрации школы. Педагоги бояться за здоровье и жизни детей и за свое. Такое нельзя оставлять без внимания т.к. есть очень много примеров с очень печальными последствиями", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пятнадцатилетний подросток распылил в Таращенской школе Киевской области перцовый газ, в результате чего несколько детей госпитализированы. В результате инцидента из школы эвакуировали 30 человек, девятеро из них пришлось направить в больницу. Полицию вызвали медики.


Поделиться
 
В Харьковской школе ученик стрелял из пистолета Власти Смелы просят Гройсмана вмешаться в ситуацию с отоплением Дом легендарной певицы сгорел в результате Калифорнийских пожаров - ФОТО В Киеве ночью горели склады
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив