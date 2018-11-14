В Харьковской школе ученик стрелял из пистолета

Происшествие случилось во вторник, 13 ноября. Школьник выстрелил из оружия, предположительно травматического, на перемене, задев одну из родительниц. Пуля попала женщине в шею, но, как уточняется, из учебного заведения она смогла уйти самостоятельно.

Сообщается, что администрация школы решила не раздувать конфликт и провела с родителями ученика разъяснительную беседу, после чего отпустила подростка домой, не изъяв оружие.

Учителя описывают ученика, как "неблагонадежного", добавляя, что в прошлом году на него поступало много жалоб.

По словам автора, полицию на место происшествия никто не вызывал.

"Информация получена от одного из педагогов, которого называть не буду, чтобы избежать возможных проблем со стороны администрации школы. Педагоги бояться за здоровье и жизни детей и за свое. Такое нельзя оставлять без внимания т.к. есть очень много примеров с очень печальными последствиями", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пятнадцатилетний подросток распылил в Таращенской школе Киевской области перцовый газ, в результате чего несколько детей госпитализированы. В результате инцидента из школы эвакуировали 30 человек, девятеро из них пришлось направить в больницу. Полицию вызвали медики.