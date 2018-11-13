08:31 13.11.2018 | Происшествия | Новости
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В секторе Газа произошел очередной обстрел - ФОТО

В ночь на понедельник, 12 ноября, во время обстрела территории сектора Газа, погиб один житель Израиля. Тело погибшего было найдено в здании израильского города Ашкелон.

В секторе Газа произошел очередной обстрел - ФОТО

Об этом сообщает местная газета Haarz.

В этом доме также были найдены двое пострадавших. На данный момент информации об увеличении количества пострадавших не поступало. 

В свою очередь, военное руководство Израиля опубликовало видео обстрелов организации ХАМАС, которую армия Израиля считает причастным к обстрелу со стороны сектора Газа.

К слову, ранее из сектора Газа было выпущено 300 ракет по территории Израиля. В ответ военно-воздушные силы  ХАМАС начали наносить удары по позициям палестинцев. Израильская авиация разбомбила здание телеканала палестинского движения ХАМАС Al-Aqsa в секторе Газа.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Палестина отказывается от признания Государства Израиль и прекращает координацию с ним в сфере безопасности, а также приостанавливает экономическое сотрудничество.


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