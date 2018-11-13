В секторе Газа произошел очередной обстрел - ФОТО

Об этом сообщает местная газета Haarz.

В этом доме также были найдены двое пострадавших. На данный момент информации об увеличении количества пострадавших не поступало.

В свою очередь, военное руководство Израиля опубликовало видео обстрелов организации ХАМАС, которую армия Израиля считает причастным к обстрелу со стороны сектора Газа.

К слову, ранее из сектора Газа было выпущено 300 ракет по территории Израиля. В ответ военно-воздушные силы ХАМАС начали наносить удары по позициям палестинцев. Израильская авиация разбомбила здание телеканала палестинского движения ХАМАС Al-Aqsa в секторе Газа.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Палестина отказывается от признания Государства Израиль и прекращает координацию с ним в сфере безопасности, а также приостанавливает экономическое сотрудничество.