Не успели перебежать дорогу: в Польше легковушка сбила трех украинок

Авария произошла вечером, 12 ноября, на освещенном переходе. 36-летний гражданин Польши, сидевший за рулем Hyundai Tucson, сбил девушек, переходивших дорогу в разрешенном месте.

По информации польских правоохранителей, одна из пострадавших после удара об авто упала в канаву, вторая вылетела на другую сторону проезжей части. Третья женщина в результате ДТП попала под колеса ехавшего за Hyundai Tucson автомобиля марки Volkswagen. Только она смогла выжить. 46-летнюю украинку госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии.

44-летняя и 39-летняя женщины погибли на месте от полученных травм.

Сообщается, что водитель Hyundai Tucson на момент аварии был трезв, у него была взята кровь на анализ для проверки, находился ли он в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в Чехии в аварии погибли четверо украинцев. Их смерть уже подтвердили в МИД.