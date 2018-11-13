В Испании на пиротехнической фабрике произошел взрыв, погибли три человека

В результате инцидента погибли три человека Еще трое, по предварительным данным, получили ранения.

Как сообщает местное издание Publico, взрыв на фабрике в муниципалитете Гуадикс в провинции Андалусия прогремел, когда на фабрике работали шесть человек. На место прибыли пожарные, военные, полицейские и медики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в провинции Шаньдун на востоке Китая в понедельник, 12 ноября, на фабрике прогремел взрыв. В результате инцидента шесть человек погибли. По предварительным данным еще пятеро получили ранения.