09:15 13.11.2018 | Происшествия | Новости
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В Испании на пиротехнической фабрике произошел взрыв, погибли три человека

В Испании в ночь на вторник, 13 ноября, на пиротехнической фабрике произошел взрыв.

В Испании на пиротехнической фабрике произошел взрыв, погибли три человека

В результате инцидента погибли три человека Еще трое, по предварительным данным, получили ранения.

Как сообщает местное издание Publico, взрыв на фабрике в муниципалитете Гуадикс в провинции Андалусия прогремел, когда на фабрике работали шесть человек. На место прибыли пожарные, военные, полицейские и медики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в провинции Шаньдун на востоке Китая в понедельник, 12 ноября, на фабрике прогремел взрыв. В результате инцидента шесть человек погибли. По предварительным данным еще пятеро получили ранения.


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