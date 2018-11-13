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В Бахмуте неизвестные ограбили ювелирный магазин, застрелили охранника

В городе Бахмут Донецкой области во вторник, 13 ноября, неизвестный ограбил магазин.

В Бахмуте неизвестные ограбили ювелирный магазин, застрелили охранника

При этом во время нападения злоумышленник выстрелил в охранника, в результате чего тот скончался. Как сообщила пресс-служба полиции Донецкой области, информация о нападении на ювелирный магазин в полицию поступило около пяти часов вечера от наряда Государственной службы охраны.

По предварительной информации, мужчина в маске зашел в помещение магазина, застрелил сотрудника охраны и забрал ювелирные украшения.

Сейчас полиция разыскивает злоумышленника. На место выехало руководство Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Правоохранители просят возможных свидетелям нападения с просьбой предоставить информацию о преступлении или подозреваемом и сообщить на линию 102. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в октября 2018 года оперативники полиции Киева задержали в Одессе одного из участников разбойного нападения на столичный ювелирный магазин, в результате которого погиб охранник. Задержанный оказался гражданином России. Через 11 дней в Киеве полицейские задержали еще одного соучастника нападения на ювелирный магазин. Задержанный также оказался гражданином Российской Федерации.


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