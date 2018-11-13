Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия - ФОТО

Как написал во вторник утром, 13 ноября, президент в своем Twitter, он одобрил ускоренный запрос на режим стихийного бедствия для штата.

При этом он подчеркнул, что намеревается оперативно отреагировать, чтобы облегчить невероятные страдания, которые там происходят. Я целиком и полностью с вами, - написал президент.

Накануне американский президент заявил о "катастрофических разрушениях" в результате пожаров.

По его данным более четырех человек сражаются с пожарами в Кэмп и Вулси в Калифорнии, которые сожгли уже более 690 квадратных метров. Мы поддерживаем тех, кто борется с пожарами, в душе мы с 52 тысячами эвакуированными и с семьями погибших. Боже, благослови их всех, - написал он в своем в Twitter.

При этом Трамп считает, что в лесных пожарах виноваты местные власти. Он заявил, что если проблема не будет решена, то штат Калифорния может лишиться федерального финансирования.

Единственной причиной этих масштабных пожаров в Калифорнии, которые приносят огромные убытки и в результате которых гибнут люди, - это плохое управление лесными угодьями. Миллиарды долларов выделяются каждый год, а люди продолжают гибнуть, и все из-за плохого управления лесами. Решите проблему немедленно, или федеральных средств больше не будет, - написал он.

Вместе с тем, по последним данным спасателей, подавляющее большинство жертв приходится на большой пожар на севере штата примерно в 150 километрах от столицы Сакраменто. Его площадь превышает 450 квадратных километров. На данный момент пламя удалось локализовать только на 25%. В районе города Малибу огонь уничтожил 370 домов, тысячи человек были эвакуированы.

Напомним, по последним данным в американском штате Калифорнии число погибших в результате лесных пожаров увеличилось до 42 человек.

Как сообщи УРА-Информ, шериф калифорнийского округа Бьютт Кори Хонеа заявил, что количество жертв еще будет увеличиваться, так как множество людей считаются пропавшими без вести.

Он уже назвал эти пожары самыми смертоносными за всю историю Соединенных Штатов.