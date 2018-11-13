Под Киевом подростки до смерти избили бездомного

В Ирпене двое подростков в состоянии алкогольного опьянения на смерь забили 49-летнего бездомного. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киевской области.
Тело было найдено случайными прохожими в лесополосе недалеко от городского озера. Сообщается, что место находится рядом с гаражным кооперативом.
Во время проведения расследования, правоохранительными органами было установлено, что к смерти мужчины без определенного места жительства причастны двое подростков 16 и 17 лет.
В результате разгоревшегося конфликта между сидящими у озера мужчиной и несовершеннолетними, последние нанесли несколько ударов по голове и туловищу бездомного. От полученных травм он скончался.
Сотрудники полиции во вторник, 13 ноября, задержали подростков, убивших мужчину. Тело было направлено на экспертизу. Злоумышленникам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на время следствия.
По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 ККУ (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). За это виновникам грозит от семи до десяти лет лишения свободы.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полицейские задержали наркоторговцев в Дарницком районе Киева. Проведя обыск в квартире, правоохранители обнаружили 900 свертков с метадоном, 1,5 литра опия, 6000 таблеток димедрола и 3000 таблеток средства "сонат". Известно, что наркотики сбывались через закладки.