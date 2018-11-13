На севере Греции разбился самолет

Об этом сообщили местные греческие издания.

Авария произошла в понедельник, 12 ноября, во второй половине дня на аэродроме Зигос, где находится местный аэроклуб.

Известно, что самолет пошел на посадку, когда, по неизвестным причинам, пилот потерял контроль и машина упала рядом с аэродромом. Пилот и пассажир ранены и госпитализированы, однако угрозы их жизни нет. Отметим, что и пилот, и пассажир - граждане Чехии.

На данный момент полиция начала расследования дела.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", возле берегов Греции произошло мощное землетрясение.