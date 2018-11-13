В МИД подтвердили смерть на дороге в Чехии

Как написала во вторник, 13 ноября, в своем Twitter пресс-секретарь МИДа Екатерина Зеленко, украинский консул установил контакт с родственниками четырех погибших. Сейчас решается вопрос репатриации тел.

Пострадавшему пятому гражданину оказывается необходимая помощь, - заверила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, смертельная авария с участием микроавтобуса Mercedes в район чешского Тришинеца произошла 12 ноября. Среди погибших - жители Виноградовского и Хустского районов Закарпатской области.