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Во Львове пьяный водитель на фуре устроил две аварии - ФОТО

Во Львове в воскресенье, 11 ноября, нетрезвый водитель на грузовом автомобиле устроид сразу два аварии.

Во Львове пьяный водитель на фуре устроил две аварии - ФОТО

Виновник происшествий скрылся. Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области, первое дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Кривоноса, где водитель наехал на столбцы.

С места происшествия он уехал, а уже на улице Липинского столкнулся с автомобилем Toyota, который стоял на светофоре и снова скрылся.

Патрульные быстро разыскали виновника и сразу поняли, что он был нетрезв. При проверке устройство Драгер показало результат 2,98 промилле.

На него составили пять протоколов два за ДТП, еще два - за побег с мест аварии и последний – за управление в нетрезвом состоянии.

Мужчину доставили в суд. В целом, с судебными пошлинами и штрафами, ему придется заплатить почти 16 тысяч гривен. Также у иностранца забрали водительские права на один год. Вернут ему их уже в стране проживания. Грузовик забрал трезвый водитель.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в румынском городе Брэила в воскресенье, 11 ноября, мужчина на автомобиле врезался в дверь торгового центра. В результате происшествия пострадали семь человек. При этом среди пострадавших двое детей 11 и 13 лет.


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