В Запорожской области столкнулись два грузовика - ФОТО

После удара одна из фур перевернулась. В результате дорожно-транспорного проишествия травму получил один из водителей.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел возле поселка Степногорск около шести часов утра. Недалеко от железнодорожного моста, где ведутся ремонтные работы произошло столкновение.

При этом один из грузовиков-участников аварии был загружен трубами. От сильного удара одного из водителей зажало в деформированной кабине. Прибывшие спасатели извлекли мужчину и передали медикам скорой помощи.

Точной информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесской области в ночь на понедельник, 12 ноября, иномарка выехала на обочину и врезалась в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб иностранец. Как сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области, уже на месте аварии полиция установила, что водитель легкового автомобиля "ВАЗ" был в состоянии алкогольного опьянения.