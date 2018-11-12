В Турции над морем пронеслись смерчи - ВИДЕО

В результате сильного ветра травмы получил 31-летний мужчина. Пострадавшего скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает CNN Turk, за стихией наблюдали отдыхающие на пляже Селинус в воскресенье, 11 ноября. Пострадали также кафе, расположенные рядом с пляжем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Калифорния, где бушуют лесные пожары, растет число погибших. По состоянию на утро понедельника, 12 ноября, уже погибли 31 человек. При этом судьба 228 человек остается не известной. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации, а местным властям пообещал предоставить федеральную помощь для реагирования на стихийное бедствие.