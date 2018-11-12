В Николаеве ночью горела церковь - ВИДЕО

К счастью, никто в результате возгорания не пострадал. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, площадь пожара на улице Степной составила 120 квадратных метров.

Полностью потушить возгорание пожарным удалось спустя почти два часа.

Огонь ликвидировали 11 единиц техники и 31 спасатель. Причины возгорания устанавливают специалисты.

При этом на момент возгорания в помещении находились люди, пришедшие на богослужение. Спасателям пришлось эвакуировал людей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаевской области, произошел пожар в психоневрологическом интернате для душевнобольных. По вызову персонала лечебницы на место происшествия прибыли сотрудники седьмой Государственной пожарно-спасательной части и пожарные местной пожарной команды.