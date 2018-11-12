08:32 12.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаеве ночью горела церковь - ВИДЕО

В Николаеве в ночь на понедельник, 12 ноября, на территории церкви Евангельских христиан-баптистов Благодати Божьей произошел пожар.

В Николаеве ночью горела церковь - ВИДЕО

К счастью, никто в результате возгорания не пострадал. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, площадь пожара на улице Степной составила 120 квадратных метров.

Полностью потушить возгорание пожарным удалось спустя почти два часа.

Огонь ликвидировали 11 единиц техники и 31 спасатель. Причины возгорания устанавливают специалисты.

При этом на момент возгорания в помещении находились люди, пришедшие на богослужение. Спасателям пришлось эвакуировал людей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаевской области, произошел пожар в психоневрологическом интернате для душевнобольных. По вызову персонала лечебницы на место происшествия прибыли сотрудники седьмой Государственной пожарно-спасательной части и пожарные местной пожарной команды.


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