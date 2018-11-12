В Лондоне двухэтажный автобус въехал в остановку, 20 человек получили травмы

В результате аварии 20 человек пострадали. При этом за рулем автобуса находился пьяный водитель. Как сообщает городская служба скорой помощи, 18 человек доставили в больницу, остальным помощь была оказана на месте.

В то же время заместитель директора по операциям Грэм Нортон отметил, что у большинства пострадавших наблюдаются легкие травмы, но одного человека пришлось срочно эвакуировать с места происшествия вертолетом.

По ее словам, наиболее тяжелые травмы получила 15-летняя девочка, которая в настоящий момент находится в больнице в критическом состоянии.

В полиции также уточнили, что авария произошла на улице Стэйшн-роуд в районе Кройдон на юге британской столицы.

На нынешней ранней стадии есть основания полагать, что двухэтажный автобус, выполнявший 198 рейсовый маршрут, столкнулся с легковым автомобилем, другим автобусом и с автобусной остановкой, - говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

Вместе с тем, предполагаемый виновник инцидента задержан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесской области в ночь на понедельник, 12 ноября, иномарка выехала на обочину врезалась в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб иностранец. Как сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области, уже на месте аварии полиция установила, что водитель легкового автомобиля "ВАЗ" был в состоянии алкогольного опьянения.