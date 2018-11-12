Водитель Uber зажал руку полицейского стеклом и протащил за собой 10 метров – ФОТО

В понедельник, 12 ноября, на улице Большая Васильковская таксист отказался предоставить патрульной полиции свои документы и зажал окном руку одного из правоохранителей. Об этом сообщают украинские СМИ.
Пытаясь скрыться, водитель протащил зажатого окном полицейского на 10 метров.
По словам полиции, таксист припарковался на месте, предназначенном для людей с инвалидностью. Правоохранители потребовали предъявить документы на машину и права. После двадцатиминутного поиска, водитель отказался передавать документы патрульным. Во время разговора, рука полицейского оказалась зажата в оконном проеме. Сообщается, что патрульный применил перцовый баллончик, а водитель нажал на газ. Когда авто остановилось, человека, сидевшего за рулем, задержали.
Водитель такси, Иван описывает ситуацию иначе. Он говорит, что говорил по телефону с владельцем машины и искал документы, а полицейские начали ломиться в автомобиль. По его словам, движение он начал в состоянии аффекта, так как ничего не видел из-за попадания в глаза содержимого баллончика.
На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, а медики оказали помощь пострадавшему сотруднику патрульной полиции.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесс сотрудник правоохранительных органов застрелил разыскиваемого за убийство преступника. Тот оказывал сопротивление при задержании.