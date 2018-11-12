Водитель Uber зажал руку полицейского стеклом и протащил за собой 10 метров – ФОТО

Пытаясь скрыться, водитель протащил зажатого окном полицейского на 10 метров.

По словам полиции, таксист припарковался на месте, предназначенном для людей с инвалидностью. Правоохранители потребовали предъявить документы на машину и права. После двадцатиминутного поиска, водитель отказался передавать документы патрульным. Во время разговора, рука полицейского оказалась зажата в оконном проеме. Сообщается, что патрульный применил перцовый баллончик, а водитель нажал на газ. Когда авто остановилось, человека, сидевшего за рулем, задержали.

Водитель такси, Иван описывает ситуацию иначе. Он говорит, что говорил по телефону с владельцем машины и искал документы, а полицейские начали ломиться в автомобиль. По его словам, движение он начал в состоянии аффекта, так как ничего не видел из-за попадания в глаза содержимого баллончика.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, а медики оказали помощь пострадавшему сотруднику патрульной полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесс сотрудник правоохранительных органов застрелил разыскиваемого за убийство преступника. Тот оказывал сопротивление при задержании.