В Канаде сошел с путей поезд с химикатами – ФОТО

Грузовой поезд потерпел крушение в восточном районе Торонто.

Пресс-секретарь Совета по вопросам безопасности транспорта Канады Джули Леру сообщила, что два вагона были заполнены зерном, а три содержали винилацетат – нетоксичное вещество, которое применяется в производстве красок.

По словам пожарной службы Торонто, выброса химикатов в окружающую среду не было. Несмотря на это, правоохранители не подпускают никого к месту аварии ближе чем на 300 метров.

На данный момент причина инцидента неизвестна, ведется расследование. В результате схождения поезда с рельсов никто не пострадал.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве товарный поезд сошел с рельсов, вылетев на автомобильную стоянку и снеся две грузовых машины. Машиниста на месте происшествия не обнаружили.