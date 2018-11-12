11:17 12.11.2018 | Происшествия | Новости
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В Канаде сошел с путей поезд с химикатами – ФОТО

В Торонто сошли с рельсов 6 вагонов, содержащие промышленные химикаты и крупы. Об этом сообщают CBS News.

В Канаде сошел с путей поезд с химикатами – ФОТО

Грузовой поезд потерпел крушение в восточном районе Торонто.

Пресс-секретарь Совета по вопросам безопасности транспорта Канады Джули Леру сообщила, что два вагона были заполнены зерном, а три содержали винилацетат – нетоксичное вещество, которое применяется в производстве красок.

По словам пожарной службы Торонто, выброса химикатов в окружающую среду не было. Несмотря на это, правоохранители не подпускают никого к месту аварии ближе чем на 300 метров.

На данный момент причина инцидента неизвестна, ведется расследование. В результате схождения поезда с рельсов никто не пострадал.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве товарный поезд сошел с рельсов, вылетев на автомобильную стоянку и снеся две грузовых машины. Машиниста на месте происшествия не обнаружили.


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