07:33 12.11.2018 | Происшествия | Новости
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В Калифорнии число жертв лесных пожаров достигло 31 человека

В американском штате Калифорния, где бушуют лесные пожары, растет число погибших.

В Калифорнии число жертв лесных пожаров достигло 31 человека

По состоянию на утро понедельника, 12 ноября, уже погибли 31 человек. При этом судьба 228 человек остается не известной.

Как сообщает ABC, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации, а местным властям пообещал предоставить федеральную помощь для реагирования на стихийное бедствие.

На данный момент огонь уже распространился уже на 404 квадратных метра, а из-за сильного ветра пламя продолжает быстро распространятся и его трудно потушить.

По последним данным огонь приближается к северу от столицы штата - Сакраменто. Он уничтожил более 6,7 тысяч домов. Его площадь уже превышает 360 квадратных метров. Таким образом, как сообщает агентство Associated Press, этот пожар, получивший имя "Кемп", уже признана самой разрушительной в современной истории Калифорнии. До этого рекордной за причиненный ущерб был пожар "Таббс", который в октябре 2017 года охватил почти 150 квадратных километров и уничтожил более 5,6 тысяч домов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на севере штата Калифорния вспыхнул лесной пожар. Из-за сильных ветров и сухой погоды огонь начал быстро распространятся. В ночь на пятницу, 9 ноября, власти штата начали эвакуировать людей.


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