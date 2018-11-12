В Кабуле террорист-смертник подорвал себя возле школы, есть пострадавшие

Во время митинга, на котором жители Кабула требовали усилить защиту от нападений террористов из "Талибана", мужчина подорвал себя.

По данным правоохранительных органов Афганистана, погибли или ранены от 10 до 15 человек. Сообщается что большинство жертв – полицейские.

В Минздраве страны также подтвердили три летальных исхода и восьмерых доставленных в больницу участников акции. В МВД заявили, что жертв могло бы быть больше, если бы полиция не остановила террориста-смертника на КПП в 200 м от демонстрантов.

Помимо этого, официальные власти страны сообщили о том, что в данный день в результате теракта и нападений боевиков в разных провинциях, погибшими считается около 100 граждан. Только лишь в Газне из-за столкновения с террористами погибло 60 силовиков и представителей гражданского ополчения. Еще 37 полицейских убиты представителями "Талибана" в провинции Фарах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Брюсселе правоохранители провели операцию по задержанию террориста, который готовился расстрелять посетителей