16:50 12.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ивано-Франковске водители "евроблях" подожгли шины возле таможни - ФОТО

В Ивано-Франковске неподалеку от таможенного поста, 12 ноября, возмущенные водители авто с иностранной регистрацией устроили протест из-за таможеных платежек. Об этом сообщили в патрульной полиции Ивано-Франковской области.

В Ивано-Франковске водители

По данным полиции, на митинг пришло около полусотни человек.

Как отметили правоохранители, активисты занимаются перегоном автомобилей на иностранной регистрации и считают, что им несправделиво насчитывают таможенные платежи. В связи с этим митингующие требуют встречи с кем-то из руководства таможни, подчеркнули сотрудники правоохранительных органов.

"Протестующие подожгли шины, ведут себя спокойно", - отметили в патрульной полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", для водителей на  "евробляхах" будет действовать скидка, если они проведут растаможку автомобиля в течение 60 дней. У водителей на "евробляхах" не должно возникнуть проблем с очередями на растаможку.


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