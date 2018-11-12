В Ивано-Франковске водители "евроблях" подожгли шины возле таможни - ФОТО

В Ивано-Франковске неподалеку от таможенного поста, 12 ноября, возмущенные водители авто с иностранной регистрацией устроили протест из-за таможеных платежек. Об этом сообщили в патрульной полиции Ивано-Франковской области.
По данным полиции, на митинг пришло около полусотни человек.
Как отметили правоохранители, активисты занимаются перегоном автомобилей на иностранной регистрации и считают, что им несправделиво насчитывают таможенные платежи. В связи с этим митингующие требуют встречи с кем-то из руководства таможни, подчеркнули сотрудники правоохранительных органов.
"Протестующие подожгли шины, ведут себя спокойно", - отметили в патрульной полиции.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", для водителей на "евробляхах" будет действовать скидка, если они проведут растаможку автомобиля в течение 60 дней. У водителей на "евробляхах" не должно возникнуть проблем с очередями на растаможку.