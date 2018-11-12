В ДТП в Перу погибла половина юношеской футбольной команды

Автобус, который перевозил футболистов возрастом 13-14 лет упал в ущелье, глубина которого составляла 30 м. Авария произошла в районе города Чачапояс на севере страны. Помимо семерых погибших, пострадало еще 11 пассажиров, 10 из них – несовершеннолетние.

По словам главы перуанского Минздрава, двое детей находятся в тяжелом состоянии. Медики транспортировали их в Лиму на самолете ВВС Перу. Всех погибших уже опознали близкие.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Считается, что причиной трагедии могли стать непрекращающиеся дожди в регионе.

Федерация футбола Перу уже выразила пострадавшим и семьям погибших детей соболезнования в связи со случившимся.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве произошла авария с участием трех автомобилей и маршрутки №401.