В ДТП в Перу погибла половина юношеской футбольной команды

В Перу в результате падения автобуса в пропасть скончались шестеро футболистов юношеской команды и водитель. Об этом сообщила перуанский министр здравоохранения Сильвия Пессах.
Автобус, который перевозил футболистов возрастом 13-14 лет упал в ущелье, глубина которого составляла 30 м. Авария произошла в районе города Чачапояс на севере страны. Помимо семерых погибших, пострадало еще 11 пассажиров, 10 из них – несовершеннолетние.
По словам главы перуанского Минздрава, двое детей находятся в тяжелом состоянии. Медики транспортировали их в Лиму на самолете ВВС Перу. Всех погибших уже опознали близкие.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Считается, что причиной трагедии могли стать непрекращающиеся дожди в регионе.
Федерация футбола Перу уже выразила пострадавшим и семьям погибших детей соболезнования в связи со случившимся.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве произошла авария с участием трех автомобилей и маршрутки №401.