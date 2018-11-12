09:59 12.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепропетровской области на шахте погиб работник

В Павлоградском районе Днепропетровской области в понедельник утром, 12 ноября, на шахте имени Героев космоса был смертельно травмирован сотрудник.

В Днепропетровской области на шахте погиб работник

Несчастный случай произошел с горняком Павлоградского управления монтажно-демонтажных работ горно-шахтного оборудования. Как сообщает "Радио Свобода", мужчину прижало емкостью для горной массы при ее транспортировке.

Приехавшие по вызову врачи смогли только констатировать смерть потерпевшего.

На шахте создали специальную комиссию для расследования обстоятельств несчастного случая.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в провинции Шаньдун на востоке Китая в понедельник, 12 ноября, на фабрике прогремел взрыв.

В результате инцидента шесть человек погибли. По предварительным данным еще пятеро получили ранения.


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